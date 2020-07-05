الفنانة رانيا يوسف: نعم تعرضت للتحرش

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها تعاني أيضاً من التحرش اللفظي يومياً، وتتلقى عبر حساباتها الرسمية والبريد الالكتروني عدداً كبيراً من رسائل التحرش اللفظي والرسائل الجارحة.

وقالت رانيا عبر حسابها في تويتر: "نعم تعرضت للتحرش. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويله وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان".

وأشارت رانيا إلى أن حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة، ليست فرديه بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنهم الأقوى.

وأوضحت: "هؤلاء الشباب يعتقدون أنهم الأقوى وهذا غير صحيح. يستبيحون إرسال الألفاظ الخادشة من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان، في عملها وفي المواصلات وغيرها. التحرش بأنواعه ظاهرة كبيرة ولا بد من التصدي لها بكل أنواعها. لأن المتحرشين يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

وطالبت رانيا بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر، وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعاً.

وختمت كلامها قائلة: "رسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

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