أغنيات جديدة «ترد الروح» إلى الساحة الفنية العربية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد أن أغلقتها في وجه «كورونا»، عادت مدن العالم لتفتح أبوابها وقلوبها أمام الناس مجدداً، مطلقة بذلك العنان للحياة، بعد ركود استمر وهلة من الزمن، توقف معها كل شيء، وتحولت خلالها اللقاءات والحفلات الغنائية إلى «افتراضية»، حافظ خلالها الجميع على مسافة واحدة، ولكنها ضمنت تفاعل الجمهور مع نجومه، الذين عادوا إليه محملين بأعمال جديدة، ليبدو ذلك مؤشراً على انتعاش الساحة الغنائية العربية و«رد الروح لها».

وجود مستمر

لم يغب الفنان الإماراتي عيضة المنهالي خلال الفترة الماضية عن المشهد، فقد حافظ على تواجده فيه، عبر تقديمه لثلة من الأغنيات الوطنية، فكان له في مايو الماضي «محمد الفخر»، التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وها هو المنهالي يطل مجدداً على جمهوره، بأغنية جديدة حملت عنوان «راس القيادة» صاغ كلماتها الشاعر غدير بن سعيد الكتبي، ولحنها سعيد الكتبي، حيث قدم المنهالي عبرها الشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بينما حملت كلمات الأغنية الكثير من الوصف لخصال سموه، وقد حازت الأغنية الجديدة مشاهدات عالية في «انستغرام»، تجاوزت حاجز 92 ألف مشاهدة.

مسافة قريبة

في المقابل، حافظ حسين الجسمي بصوته، على مسافة قريبة من قلوب جمهوره، ليهديهم أخيراً أغنيته «روح العشق»، والتي أتبعها بعد أيام بأغنية «الحساس».

ويبدو أن الفنان رابح صقر، لم يركن إلى الراحة خلال فترة الحجر الصحي، فقد أعلن أخيراً عن جهوزية ألبومه الجديد «رابح 2020»، فيما أطلقت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الجديدة «الحب والسلام»، بعد تقديمها أغنية «جيتني مكسور».

رسالة للجمهور

وها هو الفنان محمد عساف، يعود إلى وتيرة نشاطه مجدداً، حيث كانت البداية مع أغنية «دلع دلعونا» التي أثار عبرها «جواً من الفرح». في حين، اعتكفت الفنانة إليسا في الآونة الأخيرة داخل استوديو التسجيل، بغية الانتهاء من ألبومها الجديد. في المقابل، بدت نانسي عجرم حائرة بين المضي في إصدار ألبوم كامل أم أغنية واحدة، ذلك ما كشفت عنه في تغريدة لها على «تويتر»، ليبدو أن نانسي قد أنجزت ألبوماً كاملاً، ولكنها بانتظار «تفاعل الجمهور». وفي عودة قوية سجل الفنان المغربي سعد لمجرد أخيراً أحدث أغنياته «عدى الكلام».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز