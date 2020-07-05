موقع جميرا الأثري يستقبل الزائرين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي – البيان

يستقبل موقع جميرا الأثري، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته الرسمية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الزائرين ومحبي التاريخ والآثار، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المجتمع.

وقال المكتب الإعلامي، في تدوينة أرفقها بفيديو قصير، يعرف بالموقع: «موقع جميرا الأثري، يستقبل الزائرين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المجتمع».

يأتي هذا، في إشارة جديدة على عودة الحياة الطبيعية إلى المرافق الحضارية والخدمية والترفيهية في الإمارة، بعد فترة إغلاق اقتضتها ضرورات مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

يذكر أن موقع جميرا الأثريّ يعتبر أحد أقدم المواقع الأثريّة في الإمارات. ويرجع تاريخه إلى العصر العباسي، وقد تم اكتشاف الموقع لأول مرة في عام 1969.

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