«صندوق الأزمات للناشرين» يستقبل الطلبات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من صندوق الأزمات للناشرين الإماراتيين الذي أطلقته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للجمعية، بميزانية مالية بلغت مليون درهم، بهدف دعم الناشرين الأعضاء المتضررين جرّاء انتشار فيروس كورونا ويضمن مواصلة مشاريعهم الثقافية والإبداعية.

ويتاح للناشرين الأعضاء في الجمعية الاستفادة والتسجيل مما يقدمه الصندوق الذي يأتي تحت إشراف الجمعية وبالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب، والمنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع، عبر الدخول للرابط التالي: https:/‏‏/‏‏www.epa.org.ae، والذي يفتح المجال للاستفادة مما يقدمه وباللغتين العربية والإنجليزية من خلال تعبئة البيانات وملء المعلومات الخاصة بهم وإرفاقها للحصول على المساعدات اللازمة.

واشترطت الجمعية على الأعضاء الراغبين في التقديم أن يكونوا مسددين لاشتراكاتهم في الجمعية من عام 2018 وحتى الأول من يونيو وأن يكونوا مزاولين أنشطة النشر والطباعة والتوزيع.

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