موضوعات متنوعة في جديد «ترحال»

المصدر: الرياض - البيان

صدر العدد الجديد من مجلة السياحة السعودية «ترحال»، مواكباً لفعاليات موسم صيف السعودية وانطلاقته القوية تحت شعار «روح السعودية»، حيث تجولت المجلة في عددها الأول بعد المئة بين عدد من مناطق المملكة، وقدمت لقرائها مجموعة من الموضوعات السياحية المصورة.

ويضم هذا العدد، جولة مصورة لفريق مجلة «ترحال» عبر عشرة مواقع من أجمل شواطئ المملكة، حيث بدأت الجولة من «جزيرة كدمبل» الساحرة في البحر الأحمر قبالة سواحل منطقة عسير؛ تلك الجزيرة البركانية التي اتخذ منها صيادو الأسماك في المنطقة مستراحاً لهم، وتمثل وجهة واعدة جذبت إليها هواة الاستكشاف والمغامرة.

كما رصدت المجلة تجربة رحَّالة من المملكة في الخمسين من العمر جابوا العديد من الجبال والأودية والشواطئ بين مكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة وجدة وتبوك وغيرها، ورافقت «ترحال» مجموعة من هواة الهايكنغ «عشاق المشي الجبلي» في جولتهم بين عدد من المواقع.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز