الفنان المصري الكبير المنتصر بالله: «أنا ممُتّش»

المصدر: البيان الإلكتروني

تغريدة غريبة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعادت الفنان المصري الكبير المنتصر بالله إلى الأضواء مجدداً، يشكو فيها الإهمال وتقول على لسانه: «أنا ممُتّش بس محدش بقى بيسأل عليا».

وتفاعل مع التغريدة آلاف المتابعين، معبرين عن حبهم له ومتمنين له الشفاء، عاتبين على زملائه في الوسط الفني ونقابة المهن التمثيلية عدم متابعته.

وتناقلت وسائل الإعلام أخيراً عن تعرض المنتصر بالله لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى، وهو ما نفته زوجة السيدة عزيزة كساب، مؤكدة عدم صحة هذا الخبر تماما. وقالت: «حالة المنتصر بالله الصحية مستقرة، ولم يحدث له أي مضاعفات كما يزعمون، ويقضي وقته داخل منزله مع أبنائه وأحفاده» وطالبت بتحري الدقة والتأكد من الأخبار قبل نشرها، وأنهت حديثها: «كفاية شائعات».

ويغيب المنتصر بالله عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة بسبب مرضه، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل «الصيف الماضي» الذي شارك فيه مع رانيا فريد شوقي وعايدة رياض وأحمد عزمي ومحمد وفيق.

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