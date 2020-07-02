استئناف استقبال الزوار في متحفي «نايف» و«العقيلي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن استئناف افتتاح متحفي نايف والشاعر العقيلي في الإمارة، لاستقبال الزوار، اعتباراً من أمس، وذلك من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً. وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود «دبي للثقافة»، الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من الحفاظ على صلتهم بتاريخ دبي الغني، ومفردات التراث الأصيل الذي تزخر به.

وحفاظاً على قواعد السلامة العامة في هذه المرحلة، سيتم استقبال الزوار بنسبة استيعاب 50 في المئة فقط، في حين سيقتصر عدد أعضاء المجموعات المشتركة في الجولات السياحية، على خمسة أشخاص بحد أقصى. إضافةً إلى ذلك، ستحرص «دبي للثقافة»، على ضمان الالتزام بجميع التدابير الوقائية، التي تضمن حماية العاملين في المتحفين المذكورين وزوارهما.

ويقع متحف نايف في منطقة ديرة، بقلب المدينة التجارية، ويشكل جناحاً من قلعة نايف التي شُيِّدت عام 1939، لتكون أول مركز شرطةٍ في دبيّ آنذاك. ويتيح المتحف لزواره، فرصة التعرف إلى تاريخ الشرطة والخدمات الأمنية في الإمارة، ويوفر معلومات ووثائق تاريخية، ومراسيم عن شرطة دبي منذ تأسيسها في عام 1956. أما متحف الشاعر العقيلي، فيتيح للزائر معايشة أجواء أحد أجمل البيوت التراثية في دبي، الذي يعبّر عن ذوق وإحساس مرهف لصاحبه الشاعر مبارك بن حمد بن مبارك آل مانع العُقيلي.

وكانت «دبي للثقافة»، قد أغلقت المواقع التاريخية والتراثية في دبي، ابتداء من منتصف مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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