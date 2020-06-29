الفنان الراحل طلعت زكريا يعود إلى الأضواء مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الرسمي في إنستجرام صورة لوالدها الراحل في فترة شبابه، حيث ظهر فيها بملابس شتوية واقفاً أمام المرآه وهو يضحك.

وكتبت إيمي تعليقها على الصورة: "طاطا حبيبي.. ستبقى ضحكتك قدام عيني طول العمر.. ربنا يرحمك يا حبيبي وتكون مبسوط من كل الناس اللي بتحبك وبتدعيلك.. بنت أبوها".

وأشارت إيمي طلعت زكريا، إلى رؤيتها أن فكرة إنتاج جزء ثان لفيلم "غبي منه فيه" الذي شارك في بطولته والدها الراحل طلعت زكريا والفنان القدير الراحل حسن حسنى، ستكون صعبة جدا من غيرهم. ونشرت صورة من بوستر الفيلم الذى عرض قبل 16 عاما، صحبته بتوجيه سؤال لمتابعيها، قالت فيه: "أعطوني رأيكم في إنتاج جزء ثان من "غبي منه فيه"، هل تعتقدون أنه سينجح؟".

وأكد الفنان هاني رمزي، أنه لم يتعاقد على جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

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