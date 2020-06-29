فنانة سورية شهيرة تعلن: أنا مريضة نفسياً

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الفنان السورية الشهيرة تولين البكري محبيها ومعجبيها بإعلانها إصابتها بمرض نفسي يسمى باضطراب ثنائي القطب من خلال منشور كتبته على صفحتها الشخصية في فيسبوك.

وأعربت بكري عن فخرها وعدم خجلها منه من هذا الاضطراب، ثم شرحت لمحبيها ومعجبيها ما تعانيه هي وأمثالها ممن أصبهم هذا المرض.

حيث قالت: "أعاني من تقلبات مزاجية لا تُحتمل، وفي لحظات تصل أحيانا إلى حد الاكتئاب، لكنني فخورة وأكافح حتى اليوم ضد نوباته الصعبة"، مؤكدة "ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا".

وأشارت بكري إلى أنها تنتمي إلى تلك الفئة من المجتمع التي "تشعر بشكل أكبر" حيث من الممكن أن تطير فرحا إذا شاهدت "قوس قزح"، ومن الممكن أن تشعر بثقل العالم بأكمله إذا ما شعرت بالقلق، وتحزن بشدة لموت شخصيتها المفضلة، مضيفة "نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر، نحن فقط نعيش".

وفي نهاية كلامها أكدت تولين أن المرض الذي تعاني منه لم ولن يكون أبدا بالنسبة إليها وصمة عار سواء أرادت الاعتراف بذلك أو لا.

ويذكر أن مرض اضطراب ثنائي القطب (الاكتئاب الهوسي) من الأمراض النفسية المعقدة والحادة؛ إذ يصعب معالجته، وهو عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة منها الانفعالات العاطفية الشديدة مثل "الهوس" والانخفاضات مثل "الاكتئاب"، ومن الممكن أن تؤثر تلك التقلبات المزاجية على النوم والطاقة والنشاط والقدرة على اتخاذ القرارات والسلوك والقدرة على التفكير بوضوح.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز