1.535 مليون زائر لمتاحف دبي في 2019

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استقطبت المتاحف في الدولة نحو 3.807 ملايين زائر العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بالمقارنة مع العام الذي قبله حيث بلغ العدد 3.702 ملايين زائر، وذلك بنسبة زيادة قدرها 2.82 %، حيث أكدت ذلك أخيراً، بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التي صدرت أمس، موضحة أن إمارة دبي كانت الأكثر استقطاباً لزوار المتاحف بواقع 1.535 مليون زائر في 2019، مسجلة ارتفاعاً مهماً مقارنة بالعامين 2018 و2017، واللذين بلغ فيهما عدد الزوار، على التوالي: 1.48 مليون زائر، و1.389 مليون زائر.

وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الثاني بعدد 1.202 مليون زائر في العام الماضي مقابل 1.236 مليون زائر في 2018، و532.09 في 2017، بينما تخطت إمارة الشارقة مليون زائر العام الماضي وعجمان 30.76 ألف زائر، والفجيرة 15.78 ألف زائر، ورأس الخيمة 14.68 ألف زائر، وأم القيوين 4.39 آلاف زائر.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد المتاحف في الدولة من 30 في 2017 وصولاً إلى 33 متحفاً في 2018، و34 متحفاً في 2019، واستحوذت إمارة الشارقة على النصيب الأكبر من المتاحف بواقع 17 متحفاً مقابل 6 متاحف في إمارة دبي و6 في إمارة أبوظبي ومتحفين في أم القيوين ومتحف واحد في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

ووصل عدد المواقع الأثرية والتاريخية في الدولة نحو 106 مواقع في نهاية العام الماضي، فيما زاد عدد القطع الأثرية من 4714 قطعة في 2017، إلى 4965 قطعة في 2018، و5503 قطع في 2019.

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