ادعوا لي.. رسالة مؤثرة أخرى من الفنان يوسف فوزي

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ابتعاده عن التمثيل والأضواء منذ أكثر من 5 سنوات عاد الفنان المصري يوسف فوزي ليرسل رسالة أخرى إلى محبيه طالباً منهم الدعاء.

وبرغم أن فوزي لم يحالفه الحظ بتأدية دور البطولة المطلق في أي عمل سينمائي أو تلفزيوني طوال مشواره الفني إلا ان اسمه بقي عالقاً في ذاكرة الجمهور، وترك بصمة لدى محبيه، وسبب مرضه وابتعاده عن الأنظار حزناً عند الجمهور.

وأخيراً أرسل فوزي رسالة إلى محبيه عبر موقع «خبر أبيض» يطمئن جمهوره عليه ويطلب منهم الدعاء قائلاً: "أحمد الله على كل حال، وأنا راض تماماً بما هو مكتوب لي".

وأضاف: "أنا أخذت معاشي منذ عام 2015 ولم أفكر مطلقاً في العودة فحالتي لا تسمح بذلك، ولم تعرض علي أية أعمال منذ 5 سنوات، وحتى لو عرض علي أعمال فلا يمكن أن أعود أنا رضيت بحالي ووضعي وانتهى التمثيل بالنسبة لي 33 عام من التمثيل هذا يكفي، وأنا حالياً أتابع إعادة مسلسل «أم كلثوم» فهو عمل رائع جداً يذكرني بالفن الجميل".

كما وجه فوزي رسالةً إلى جمهوره قائلاً: لا أريد سوى دعواتكم الصادقة، ادعوا لي، فلا يوجد ما هو أجمل من الدعاء بظهر الغيب.

كان فوزي قد أصيب بمرض الشلل الرعاش منذ 5 عدة سنوات اختفى خلالها نهائياً عن الأنظار.

وجدير بالذكر أنه خلال أحداث مسلسل «أوبرا عايدة» للنجم يحيى الفخراني، قد جسد دور مريض بالشلل الرعاش، حيث لعب دور جلال عوني الطبيب الذي يصاب بهذا المرض، ويدخل للشهادة في المحكمة وتبدو عليه أعراضه، وهذا قبل إصابته الحقيقية بالشلل الرعاش

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