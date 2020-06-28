يا فرحة ما تمت.. والد خطيبة حسن شاكوش يفسخ الخطوبة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد مرور أقل من 3 أسابيع على إعلان خطوبة المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، أعلن حسين عوف العدوي، والد الفتاة، في منشوره على صفحته في الفيسبوك، أنه قرر فسخ الخطوبة دون توضيح الأسباب.

ولم يوضح والد الفتاة سبب فسخ الخطوبة، وقال معتذراً لابنته: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور باتت واضحة من البداية، سامحيني يا حبيبتي أنني لم أعطك الفرصة لتأخذي وقتك وتفكري وقررت فسخ خطوبتك.. والآتي إن شاء الله أحسن، وربنا يختار لك الصالح".

من جهتها لم تفصح الفتاة حتى الآن عن سبب فسخ الخطوبة، بينما أكد إبراهيم كامبا، مدير أعمال شاكوش، خبر انفصال شاكوش عن خطيبته، ولم يكشف أيضاً عن أية تفاصيل، حسبما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

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