تألق شعري افتراضي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظم بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مجموعة «منتدى الشعراء والكتّاب»، أمسية شعرية افتراضية، عبر برنامج «زووم»، بمشاركة: الهنوف محمد رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء- نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب، طلال سالم الصابري، الكاتبة والإعلامية ميسون أبو بكر، د. محمد مقدادي، وقدمتها الشاعرة سليمة المزروعي مديرة البيت. وحضر الأمسية، الشاعر خالد الظنحاني رئيس الجمعية، والدكتور شهاب غانم مدير المجموعة، وجمهور افتراضي متنوع.

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