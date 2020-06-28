«التوجيه التدريبي» .. مبادئ القيادة وتحسين الأداء

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، اخيراً، ترجمة لكتاب «التوجيه التدريبي لتحسين الأداء: مبادئ التوجيه التدريبي والقيادة وممارستها» للسير جون وتمور، وقد نقله إلى اللغة العربية عمر سعيد الأيوبي.

يشير المؤلّف في الفصل الأول إلى أن البحث في المعجم عن معنى كلمة «coach» أو «coaching»، لا يسعف الباحث في الوقوف على المعنى الدقيق لهما. فهو يقدّم تعريفين. الأول يذكر حافلة تُستخدم للرحلات الطويلة، وعربة قطار، والسفر. ويشمل الثاني التعليم أو التدريب الرياضي، والمدرّس الخصوصي، والتعليم الإضافي. ويرى المؤلف أن المعنى الأول ربما يكون أكثر صلة بالموضوع، لأن التوجيه التدريبي «coaching» يتعلّق برحلة ولا صلة له بالتدريس أو التعليم.

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