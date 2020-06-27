الحكم بحبس الفنانة سما المصري 3 سنوات لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كما قررت المحكمة وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وبحسب موقع "مصراوي" فإن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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