إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس بشار الأسد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارتها إلى سوريا رفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في مناسبة عيد الفنانين ولقائها بالعديد من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد.

ووصفت شاهين الاستقبال الذي حظوا به بـ "الرائع"، وقالت إنها التقت الرئيس بشار الأسد لمدة ساعة. وقص خلالها ما يحدث في سوريا، لا سيما على الحدود مع تركيا، وما تشهده من اختطاف الشباب السوري دون الخامسة والعشرين عاما لاستخدامهم كقطع غيار.

وأكدت الفنانة أن تركيا باتت أكبر مكان لتجارة الأعضاء البشرية في العالم، مشيرة إلى أن هذا شيء موجع لا يصدق.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن الرئيس بشار الأسد تحدث إلى شاهين عن مواقف مصر مع سوريا ووحدة الشعبين الملتصقين منذ الوحدة بين البلدين في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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