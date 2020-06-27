فنان لبناني شهير يتناول الطعام من القمامة "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار فيديو نشر للممثل اللبناني الشهير ومقّدم البرامج ميشال أبو سليمان وهو يأكل من حاوية القمامة موجة كبيرة من التضامن بين محبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أبو سليمان مقطع الفيديو محاولاً تلخيص الواقع الصعب والفقر الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مؤخراً.

وظهر أبو سليمان في مقطع الفيديو يبحث عن الطعام في الحاوية، في مشهد بات مألوفاً بين الفقراء في لبنان.

وتوجّه أبو سليمان إلى من يشاهد الفيديو قائلاً: "تسألون فيما إذا كنت آكل من النفايات؟ أجيب بنعم، علينا أن نعتاد على الأكل من النفايات، لأنه إذا لم ننزل إلى الثورة ونادينا بحقوقنا، بعد 6 و8 أشهر سنأكل جميعاً من النفايات".

وعنون أبو سليمان الفيديو بـ "يا ثورة وحقوق... يا زبالة".

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