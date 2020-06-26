«ثقافية أبوظبي» تطلق «مخيم مكتبة» الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في مستهل يوليو المقبل «مخيّم مكتبة» الصيفي 2020 تحت شعار «قرّاء في الغابة».

ويقدّم المخيّم برنامجاً تثقيفياً ترفيهياً موجهاً للأطفال والشباب اليافعين، لغاية 31 يوليو المقبل.يحمل برنامج المخيّم هذا العام في أجندته العديد من الأنشطة المتنوّعة، التي تتلاءم مع البرنامج الرئيسي «قرّاء في الغابة»، كما يقدّم مجموعة من الورش، التي تشمل القراءة والكتابة والرسم وصنع المجلات وفنون الخط العربي، وغيرها من الورش الفنيّة والتعليميّة.

وتتخلل برنامج المخيم الصيفي مجموعة من الفعّاليات مثل فعّالية «قابل مؤلفك المفضل»، ولقاء خاص يجمع بين محبي الحيوانات الأليفة، إضافة إلى برنامج مخصص للكبار، يتضمن ورشاً خاصة بروّاد الأعمال وورش التصوير وغيرها الكثير.

ويتيح المخيّم الفرصة لعشاق المطالعة للمشاركة في «تحدي القراءة الصيفي»، الذي سيقام على مدى شهرين ابتداء من 1 يوليو ولغاية 31 أغسطس.

ويمكن للأطفال من عمر 6 سنوات ولغاية 16 سنة المشاركة في هذا التحدي، ويتوّجب عليهم قراءة 30 كتاباً خلال فترة التحدي، للحصول على الهدايا الرمزية، كما يمكن للبالغين المشاركة في التحدي، من خلال قراءة 6 كتب على مدى 6 أسابيع.

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