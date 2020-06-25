«دبي للثقافة» تنظم ندوة افتراضية عن التراث العمراني العربي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يوم أمس، عبر مبادرة تطمح إلى نشر الوعي في أوساط الأجيال الحالية حول التراث العمراني الأصيل في المنطقة العربية وتطوره، ندوة عن بُعد تحت عنوان: «الحفاظ على التراث العمراني في الوطن العربي» بالتعاون مع جمعية التراث العمراني في إمارة دبي.

عُقدت الندوة، عبر برنامج «زوم»، بمشاركة نخبة من المهندسين والمتخصصين في مجال التراث العمراني، بقيادة المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات يتم تنظيمها في إطار مشروع تفعيل حي الفهيدي التاريخي في دبي. وفي ظل تنامي الاحتياج الوطني للمصادر الثقافية الموثوقة من أصحاب التخصص في التراث العمراني، تهدف «دبي للثقافة» من خلال إقامة هذه الندوات إلى تفعيل شراكاتها مع الجهات الخاصة لدعم الحركة الثقافية في إمارة دبي عبر توفير منصة تمكّن أصحاب التخصصات الثقافية في الجانب التراثي والتاريخي والحرف التقليدية في جميع أرجاء الوطن العربي من مشاركة خبراتهم ومعارفهم مع أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، بما يدعم رؤية الهيئة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. كما تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز تفاعل الجمهور من شتى فئات المجتمع مع القطاع الثقافي، وتيسير وصول أكبر نسبة من السكان في كل مكان إلى التجارب الثقافية والاستفادة منها، وزيادة عدد زائري المنصات الثقافية من منازلهم.

وقد لاقت هذه الندوة المباشرة تفاعلاً لافتاً من أفراد المجتمع وحضوراً واسعاً على مستوى الوطن العربي، ما يصب في تحقيق مستهدفات «دبي للثقافة» في الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة دبي، وتوثيق علاقة المجتمع بالأنشطة الثقافية، وإثراء تجربة الجمهور الثقافية في ظل الظروف الراهنة، فضلاً عن تعزيز العلاقة مع المثقفين في الوطن العربي والاستفادة من خبراتهم، وإلهامهم لتقديم معارفهم والإسهام في الحفاظ على التراث العمراني العربي.

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