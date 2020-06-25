تغيرات الصحافة ضمن «سلسلة الحوارات الأدبية عبر الحدود»

المصدر: دبي - البيان

تستضيف جلسات «سلسلة الحوارات الأدبية عبر الحدود»، الشيخ سلطان سعود القاسمي، الباحث والمحلل الإماراتي، والصحافية في «صنداي تايمز»، كريستينا لامب، الحائزة عديد الجوائز، لمناقشة التغييرات التي طرأت على الصحافة، وذلك عبر منصة رقمية لاستضافة الكتّاب والمفكرين الإماراتيين، في مناقشات مباشرة، يشاركهم فيها خبراء رفيعو المستوى من جميع أنحاء العالم، ويتداولون مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية الهامة.

وفي هذه الجلسة، التي تقام يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، سيتناول المتحدثان التغيرات التي طرأت على التقارير الإخبارية في السنوات العشر الماضية، لا سيما مع تأثير منصة «تويتر» وانتشار الأخبار المزيفة.

والجدير بالذكر، أن الشيخ سلطان سعود القاسمي صحافي وكاتب عمود إماراتي، وباحث في الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية في دول الخليج العربي. احتل المرتبة 19 ضمن «مؤشر قادة الفكر العربي»، الصادر عن معهد «جوتليب دوتويلر».

أما كريستينا لامب، فقد تم اختيارها كمراسلة العام لخمس مرات، وقد حصلت مؤخراً على لقب «سو لويد روبرتس» لصحافي العام، عن تقاريرها الخاصة حول قضايا اللاجئين، وبالأخص تقاريرها عن حادثة اختطاف فتيات تشيبوك. كما شاركت لاجئتين في كتابة سيرتيهما، أولهما كتاب «نوجين»، بالاشتراك مع اللاجئة الشابة الملهمة نوجين مصطفى، وكتاب «أنا ملالا»، بالاشتراك مع ملالا يوسفزاي.

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