«مركز الفنون» يقدم عرضاً افتراضياً لـ«كورال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن استضافته يوم غد الجمعة عند الساعة الثامنة مساء، مجموعة كورال أبوظبي، لتقديم عرض مسرحي موسيقي افتراضي يقام لأول مرة لمسرحية «كوارانتانيا مانيا»، التي تتضمن أغنيات ومقطوعات إبداعية تتناول موضوع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث يمكن للجمهور والمتابعين مشاهدة العرض على الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الفنون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي عرض هذه المسرحية، بعد إلغاء مجموعة كورال أبوظبي حفلها الموسيقي السنوي «يونج فرانكشتاين» الذي كان من المقرر أن يختتم احتفالات مركز الفنون بالذكرى السنوية الخامسة منذ انطلاقته، والتي كانت ستعقد في نهاية يونيو الجاري. وسيضم الحفل الموسيقي الافتراضي مجموعة رائعة من أغاني الأفلام الموسيقية والعروض الموسيقية الترفيهية، التي ستسعد المشاهدين عن بعد.

وسيتخلل العرض، أداء يلامس قلوب الجمهور من تقديم أفراد الكورال إلى جانب عدد من المعزوفات والأعمال المنفردة والثنائية، حيث سيحظى الجمهور بأغان مثل أنا أستطيع المواصلة من فيلم «هرقل»، «آي كان غو ذا ديستانس»، والتي جرى تغييرها إلى أغنية أنا أستطيع أن أتباعد اجتماعياً، «آي كان سوشال ديستانس»، وأغنية هل تريد بناء رجل الثلج من فيلم «فروزين»، «دو يو وانا بيلد إيه سنومان»، والتي أصبحت، هل تريد أن تحصل على يوم في المسبح، «دو يو وانا هاف إيه بوول داي».

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