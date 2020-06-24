دوشي يختار الإمارات لتصوير مسلسلين جديدين

المصدر: دبي - البيان

أعلن المنتج البوليوودي الشهير غورانغ دوشي، عن استعداده لتصوير مسلسليه الجديدين 7th Sense وLine of Fire في الإمارات، بمشاركة طاقم يجمع أكثر من 100 شخص من النجوم وأعضاء فريق العمل.

وسيتولى صاحب الأفلام الشهيرة Aankhen وDeewaar إنتاج المسلسلين بميزانية عالية ليتم عرضهما عبر الإنترنت، وذلك تحت رعاية رجل الأعمال الإماراتي سهيل محمد الزرعوني. ويتزامن هذا الإعلان مع معاودة بوليوود نشاطها المعتاد عقب فترة الإيقاف المؤقتة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة «كوفيد 19».

وسيحظى المشاهدون بتجربة مشوقة للغاية أثناء متابعة العملين اللذين يتميزان بحس عصري وسلاسة سردية تكتمل مع إبداع المشاهير وجمالية مواقع التصوير وحبكة القصص والألغاز الغامضة.

وفي هذا الصدد، قال سهيل محمد الزرعوني: «تحتل السينما الهندية مكانة مميزة في قلوبنا بفضل قيمتها الترفيهية وفن سردها القصصي على حد سواء، وتبرز شعبيتها واضحةً من خلال ما تلقاه أعمالها من إعجاب وإقبال حول العالم».

سيقدم مسلسل الجريمة والغموض 7th Sense للمشاهدين جرعة عالية من التشويق والإثارة، إذ ترتكز أحداثه على حبكة قوية وسيناريو متماسك ستترجمه مواهب ممثلي العمل المبدعين. سيتولى كاران دارا إخراج العمل الذي كتب حواره وقصته المؤلف جبران نوراني. كما يضم المسلسل طيفاً من نجوم بوليوود أمثال آر. مادهافان ورونيت روي وشانكي باندي وتانوج فيرواني وآشيم جولاتي وسناء سعيد وإحساس تشانا وديبيندو بهاتاشاريا وساجاد ديلافروز ومانوج شارما. ومن المقرر أن ينتهي تصوير الموسمين الأول والثاني في غضون 140 يوماً، علماً أن معظم المشاهد سيجري تصويرها في إمارتَي دبي وأبوظبي.

كما ستبدأ التحضيرات لتصوير مسلسل التجسس المليء بالحركة والأحداث السريعة Line of Fire خلال الفترة ذاتها، وهو يتألف من موسمين يتألق فيهما النجوم براكاش راج وجيمي شيرجيل ومحمد زيشان أيوب وتانوج فيرواني وفيجاي راز وتانيشتا تشاتيرجي وكبير سينج وسناء سعيد ومانو ريشي وتانفي عزمي وغيرهم من الممثلين اللامعين. قصة المسلسل من تأليف شاياك روي وأنكول سينج، وإخراج شاياك روي، وقد شارك الكتّاب أنكول سينج ونيخيل ميشرا وسانجاي كومار شادوارا بإعداد السيناريو.

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