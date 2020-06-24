وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في العناية المركزة بالمستشفى، وقد وضعت على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي.

وأوضح أن هذا الجهاز هو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين.

وأكد أنه لا يمكن إزالة جهاز التنفس عن الجداوي في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

ويذكر أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تدهورت قبل أيام واحتاجت إلى جهاز تنفس اصطناعي اختراقي ليساعدها على التنفس، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها.

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