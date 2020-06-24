«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يستقبل طلبات التدريب على «رحلة الهجن»

المصدر: (دبي - البيان)

فتح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث باب التسجيل للتدريب على «رحلة الهجن» السنوية و«ماراثون رحلة الهجن التراثية لغير المواطنين» الذي انطلقت نسخته التجريبية فبراير الماضي.

وجاء الإعلان عن استقبال طلبات الراغبين في الانضمام لأي من الفعاليتين بهدف تعليمهم تضمير وركوب المطايا والتعود على المسافات الطويلة وكيفية التحكم في المطية والمحافظة على توازن المتسابق في السباقات المخصصة للهجن.

وبما أن الإبل تمثل رمزاً رئيساً من رموز التراث في دولة الإمارات على وجه الخصوص، والمنطقة العربية بشكل عام، فإن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث خصص مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالجمال والهجن سيراً على نهج مدروس لاستدامة أحد أهم رموز البادية.

من جانبها كشفت هند بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن فتح باب التسجيل يحدد عوامل كثيرة تستند إليها الإدارة بهدف التخطيط وإعداد البرامج التدريبية لاحتواء الراغبين في الانضمام إلى هاتين الفعاليتين وتوزيع وإسناد المهام لفرق العمل المعنية لتقديم أفضل الخدمات.

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