مدينة دبي للإعلام تطلق جلسات حوارية جديدة حول الموسيقى

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مدينة دبي للإعلام سلسلة جديدة من جلسات البث المباشر على «إنستغرام» تحت عنوان MUSIC_ON تجمع من خلالها بين الخبراء في الموسيقى، لإطلاق نقاشات معمقة وتثقيفية حول الفرص والعوائق التي تشهدها ساحة الموسيقى المتنامية في دولة الإمارات.

وجمعت الجلسة الافتتاحية بين مغني الراب المقيم في الإمارات ومدير ومنتج في مجال التسجيلات الصوتية «فريك»، وبين مارك هيل المحامي المتخصص في وسائل الإعلام والترفيه والملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وتميزت جلسة MUSIC_ON الافتتاحية بمعلوماتها الثرية، واستغرقت نحو ساعتين، وتضمنت موضوعات تتناول الفنانين الذين يتعاملون مع تأثيرات جائحة (كوفيد 19)، واستئناف الفعاليات الموسيقية الحية، وحماية الملكية الفكرية.

وقال فريك: «تكمن متعة الفنان الكبرى في أداء عروضه أمام الآخرين، ومن الصعب لحياته أن تزدهر من دون هذا الجانب. ومع ذلك، ظهرت فرص بمجال الترفيه وتحديداً بالموسيقى منذ بدء الجائحة، وبصفتي فناناً، أجد أن لديّ مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس، والتفكير مسبقاً في الفرص الإبداعية والشراكات».

وبدوره، قال هيل: «من الإيجابيات التي لاحظتها خلال جائحة (كوفيد 19) من الناحية الإبداعية، تعزيز بنية المجتمع، حيث اضطر الناس إلى إيقاف روتينهم مؤقتاً، ما أدى إلى زيادة التواصل والتعاون بين الفنانين والمبدعين، ومن المفترض أن يؤدي ذلك بالنتيجة إلى نمو المجتمع وتطوره بسرعة».

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