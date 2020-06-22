256.762.400 مشاهدة ومشاركة في تحديات «أوان» على «تيك توك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المشاهدات والمشاركات التي حققتها تحديات منصة «أوان» الرقمية للمسلسلات الرمضانية على شبكة «تيك توك» المنصة الرقمية الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، وذلك في إطار الحرص على مشاركة الجمهور ومواكبة آخر التطورات في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة وباقة المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية في شهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

وتم إطلاق التحدي الجديد بعد النجاح الكبير الذي شهدته منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك» على مدار الأشهر الأربعة الماضية، حيث تمكن الجمهور من الاشتراك في تحدي مسلسلات تلفزيون دبي وقناة سما دبي في رمضان على شبكة «تيك توك» من خلال خاصية البحث عن «On Awaan» عبر المنصة أو من خلال الوسم الخاص بكل مسلسل، ومن ثم الاطلاع على المواد الرقمية والمقاطع المصورة في خانة كل مسلسل، وإعادة تمثيل أحد المشاهد المختارة من هذه المسلسلات الرمضانية التي تتميز بمتابعة نجوم هذه الأعمال لها عبر حساباتهم الرسمية الموثقة، مما أتاح للجمهور الاستمتاع بتجربة مشاهدة جديدة وتفاعل رقمي مختلف مع مسلسلات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي خلال تلك الفترة.

أرقام استثنائية

وصل إجمالي عدد مشاهدات ومشاركات التحديات التي تم إطلاقها في شهر رمضان المبارك ولغاية أوائل هذا الأسبوع، ما يزيد عن (256.762.400) مشاهدة ومشاركة رقمية في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، حيث نجح المسلسل الكوميدي «بـ 100 وش» على شاشة تلفزيون دبي من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، في تحقيق المرتبة الأولى بنسب مشاهدة ومشاركة تجاوزت (77.9) مليون مشاهدة، منذ شهر رمضان ولغاية اليوم، بينما استطاع مسلسل «سكر زيادة» على شاشة تلفزيون دبي مع نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، من تحقيق المرتبة الثانية بعدد مشاهدات ومشاركات وصل إلى (34.5) مليون مشاركة، بينما حقق المسلسل الاجتماعي «خيانة عهد» على شاشة تلفزيون دبي من بطولة يسرا وحلا شيحا، المرتبة الثالثة بعدد مشاهدات ومشاركات وصل إلى (17.2) مليون مشاركة.

كما وصل عدد مشاهدات ومشاركات مسلسل «رقم الحظ 7» على شاشة تلفزيون دبي، مع هيا عبد السلام ونجوم مسلسلها الجديد، إلى ما يزيد عن (12.4) مليون مشاركة ومشاهدة، محققاً بذلك المرتبة الرابعة في تحديات منصة «أوان» عبر شبكة «تيك توك»، في الوقت الذي استطاع المسلسل الكوميدي «حكايات ابن الحداد» للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، على شاشة قناة سما دبي من تحقيق عدد مشاهدات ومشاركات تجاوز (8) ملايين مشاركة، كما حقق الموسم الثاني من «قرقاشة» على شاشة قناة سما دبي، عدد مشاهدات ومشاركات تجاوز الـ (4.7) ملايين .

مسلسلات إماراتية

حقق الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة» على تلفزيون دبي وسما دبي، مشاهدات صلت إلى 5 ملايين، أما الموسم الـ14 من المسلسل الإماراتي «شعبية الكرتون» الذي عرض على سما دبي، فحقق 3.7 ملايين مشاركة في الفترة نفسها، بينما حقق المسلسل الإماراتي «بنت صوغان» الذي بث حصرياً عبر سما دبي ما يزيد على 3 ملايين مشاهدة.

واختتم «شغف» على شاشة قناة سما دبي «أوان» عبر «تيك توك» بنحو 931.2 ألف مشاهدة ومشاركة.

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