سينما السيارات ألق وابتكار في دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فكرة «سينما السيارات»، ليست جديدة في دبي، فقد سبق أن عاشت عصراً ذهبياً في الثمانينيات، حيث كان الناس آنذاك يقصدونها لمشاهدة أفلام هندية، وعربية وأخرى خرجت من استوديوهات هوليوود، ولكن أضواء «درايف ـ إن» أطفئت بعد أن وجد عشاق الفن السابع ضالتهم في صالات السينما الداخلية، وها هي أضواء سينما السيارات تعود لتتوهج مجدداً في «دانة الدنيا»، لتكون حلاً يقرب الناس من سحر السينما، في زمن «كوفيد 19» الذي استطاع أن يدخل صالات السينما حول العالم في حجر صحي، لوهلة من الزمن.

تجربة «درايف ـ إن» في دبي تجددت، ولكن هذه المرة على أسطح «المولات»، حيث حرصت الشركات المشغلة لها، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، اتقاء شر الإصابة بفيروس كورونا، ورغم قصر الفترة بين تطبيق الفكرة التي ارتدت ثوب الحداثة، ويومنا، إلا أنها استطاعت أن تثبت نجاحها، حيث تدل المؤشرات على ارتفاع الإقبال عليها مع قائمة أفلام خاصة بها.

موقع فريد

ريل سينما التابعة لشركة إعمار للترفيه، بادرت إلى تطبيق تجربة «درايف ـ إن»، وأفردت لها مساحة خاصة في دبي مول زعبيل، متوسدة في ذلك على موقع فريد يوفر إطلالة رائعة لبرج خليفة، فضلاً عن وجود سينما السيارات في وسط مدينة دبي، المتحدث باسم ريل سينما، أكد لـ«البيان» أن إطلاق سينما السيارات في دبي مول زعبيل، كان بهدف إثراء تجربة المشاهدة لدى عشاق الفن السابع.

وقال: أردنا إضافة تجربة جديدة إلى باقة التجارب التي تقدمها ريل سينما في صالاتها، تتناسب مع طبيعة الإجراءات الاحترازية الجديدة، المعمول بها في الإمارة، حيث تضمن سينما السيارات لنا تطبيق التباعد الاجتماعي، كون المتفرج يبقى طوال الوقت داخل سيارته. وأضاف: إلى جانب ملاءمة سينما السيارات للإجراءات الاحترازية، فهي في الوقت ذاته، تجربة جذابة بالنسبة للكثيرين، خاصة أولئك الذين يخوضونها للمرة الأولى، ولذلك يمكن أن نعتبرها تجربة أسلوب حياة جديد، يشبه إلى حد ما قيادة السيارة في نزهة على الطرقات وشوارع دبي التي لا تنام.

إقبال شبابي

المتحدث باسم ريل سينما أشار إلى أن سينما السيارات تجذب المجموعة العمرية الشابة. وقال: من خلال تجربتنا في هذه السينما، لاحظنا وجود إقبال كبير من الأزواج الشباب، من تقع أعمارهم بين 22 – 40 عاماً، على سينما السيارات في دبي مول زعبيل، وأكد أن السينما الجديدة محجوزة بالكامل باستمرار، وأن الطلب عليها عال، مشيراً إلى أنه على ضوء نجاح تجربة دبي مول زعبيل، فقد بدأت ريل سينما التخطيط لتوسيع نطاق سينما السيارات.

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