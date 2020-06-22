جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقة «الإيمان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر مايو 2020، التي كان موضوعها «الإيمان». المسابقة شَهِدَت فوز المصور الإيرانيّ أميد حيدري فر، بجائزة «اختيار الجمهور»، حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز SONY RX100M6، مُقدَّمة من «سوني الشرق الأوسط وأفريقيا».

نسخة شهر مايو من المسابقة، شَهِدَت تقاسماً عادلاً للصدارة بين العدسة الخليجية، ممثَّلةً بالمصور السعوديّ أحمد البراهيم والبحرينيّ جاسم الشاخوري، وبين إبداع العدسة الفلبينية، من خلال المصورَين رينيه بيرنال ومارك أنتوني أغتاي.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر مايو، استخدام الوسم HIPAContest_Faith#.

المصور الإيرانيّ أميد حيدري فر، الفائز بجائزة «اختيار الجمهور»، يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة أعقاب زلزال في منطقة ساربول الذهب في إقليم كرمانشاه غربي إيران عام 2017. وأضاف : هذا فوزي الأول، وأشكر الجائزة عليه، إذ سيسهم بشكل كبير بالتعريف بي وبصوري أمام العالم.

المصور السعوديّ أحمد البراهيم، يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ هذه الصورة في مكة المكرمة، خلال حج عام 1435 هجرية. وتابع: هذا الفوز مهم جداً بالنسبة لي، كونه في جائزة مرموقة ومتفردة "جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير".. إلهامي وطموحي لا حدود لهما، وهذا الفوز سيمنحني دفعة قوية جداً للأمام.

أحمد البراهيم - السعودية

أميد حيدري فر - إيران

جاسم محمد الشاخوري - البحرين

مارك أنتوني أغتاي - الفلبين

مناسبة عالمية

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العلاقة بين الأرض والسماء، لطالما شكَّلت تحدياً في تجسيدها لأكبر المبدعين عبر التاريخ، من خلال مختلف الممارسات الفنية والتعبيرية. العمق الكبير في العلاقة، يقفُ عائقاً أمام أي مصورٍ سطحيّ! لكن المصور المثقّف، قادر على استقراء هذه العلاقة بكل حرفية، من خلال عدسة عينه قبل بدء الكاميرا في العمل. كان شهر رمضان الماضي، مناسبة عالمية لفتح الباب أمام التجارب الفوتوغرافية المختلفة، لترجمة مفهوم «الإيمان» بلغة الفوتوغرافيا، ووصلتنا بالفعل عشرات الأعمال التي تلامس في روعتها مرتبة الفوز. نبارك للفائزين، وأدعو باقي المشاركين لبذل المزيد من الجهد، وتطوير الأداء، ودوام المشاركة في النسخ القادمة.

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