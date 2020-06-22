موقع بلجيكي: «متحف المستقبل» إعجاز التصميم والجمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يُعدّ متحف المستقبل بدبي أحد أكثر مشاريع البناء إعجازاً وتميزاً في العالم، مشكلاً تجربة معمارية فريدة، كما أفاد تقرير نشره أمس، موقع «وورلد ستيل أسوسييشن».

وقال الموقع الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، إن عالم الهندسة المعمارية مليء بالمغالاة، إلا أن تفرد متحف المستقبل الجديد صحيح من الناحية الواقعية، وقد أصبح شكله الاستثنائي ممكناً من خلال هيكله وواجهته الأمامية.

وأضاف التقرير أن هذا الإعجاز الهندسي المعماري البيضاوي المزدان بالخط العربي من تصميم المهندس المعماري شون كيلا من شركة «كيلا ديزاين»، الفائز بجائزة المسابقة المتحفية في عام 2015. وعند اكتماله في عام 2021، سيكون متحف المستقبل الذي يبلغ ارتفاعه 78 متراً معرضاً للابتكار والتكنولوجيا، لذا فإن شكله المستقبلي متسق تماماً مع هدفه. ويوضح كيلا، أن الإلهام الأولي للمبنى «كان إنشاء نموذج يمثل رؤية دبي للمستقبل»، حيث يمثل أيقونة لمنصات عرض وتجربة مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووجهة عالمية لتطوير الأفكار الخلاقة.

مضيفاً أن الجزء الصلب من الهيكل «يجسد المعرفة التي نعايشها اليوم وفهمنا للمستقبل كما نعرفه اليوم وفي السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، فيما يمثل الفراغ المجهول، كل ما لا نعرفه بعد، بمعنى آخر، المستقل. ويتخذ المبنى تصميماً فريداً يبلغ ارتفاعه 78 متراً تتداخل فيه الخطوط العربية من الخارج. حيث تم إنتاج آلاف المثلثات الفولاذية المتشابكة بوساطة طابعات ثلاثية الأبعاد.

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