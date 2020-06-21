إيمي سمير غانم تعلق على خبر انفصالها عن حسن الرداد

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تجد الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بداً من الرد على التعليقات التي انتشرت بكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والتي تفيد بانفصالها عن زوجها حسن الرداد، ولكن بطريقتها الخاصة.

وشاركت إيمي مقطعاً مصوراً يجمعها بزوجها من كواليس تصويرهما تتر مسلسلهما "عزمي وأشجان"، الذي عرض في شهر رمضان 2017. وعلقت على الفيديو: "وكتبت: "هو ده اللي عندي.. مات الكلام... السلام عليكم".

ومن جهته رد حسن الرداد على هذا الخبر عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم (عيب) احترموا مهنتكم".

​كما أكد الإعلامي المصري، رامي رضوان، على عدم طلاق شقيقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بنشره السبت الماضي صورة تجمعه هو وزوجته بهما، وكتب معها "حبايبي الغاليين".

وأقيم حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم في 4 نوفمبر 2016 على شاطئ البحر بالجونة‎.‎

وكان آخر ظهور لإيمي سمير غانم في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عُرض في رمضان 2019، بينما شارك حسن الرداد في موسم رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان"، ويشاركه بطولته الفنانات بسمة وهنا شيحة.

واشترك حسن الرداد وإيمي سمير غانم في بطولة عدد من الأعمال الفنية، منها أفلام "زنقة ستات" و"عشان خارجين" ومسلسلات "عزمي وأشجان" و "حق ميت".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز