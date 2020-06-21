فاطمة الجلاف: لغة العالم

المصدر: دبي - البيان

أكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، الاهتمام الكبير الذي توليه «دبي للثقافة» بالموسيقى في الإمارة، والجهود الحثيثة التي تبذلها في دعم المواهب الموسيقية سواء من الإماراتيين أو المقيمين أو الزائرين، والنهوض بمواهبهم من خلال برامج تدريبية كبرنامج دبي للفنون الأدائية، لافتةً إلى أهمية الموسيقى وضرورة الاحتفاء بيومها العالمي باعتبارها لغة موحدة للشعوب. وقالت: يُعد اليوم العالمي للموسيقى فرصةً لإبراز مختلف الألوان الموسيقية المحلية والدولية بهدف الارتقاء بالذوق الفني والثقافي للجمهور وخلق جو من التواصل الفني وتبادل الأفكار.

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