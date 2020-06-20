غولشان خان.. الصورة في خدمة العدالة الاجتماعية

جائزة الشخصية الفوتوغرافية الواعدة لهذا الموسم، اختارت شابة من جنوب أفريقيا، وهي أول امرأة أفريقية يتم تعيينها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، وكانت واحدة من 6 مصورين تم اختيارهم للنسخة الأفريقية من برنامج World Press Photo 6x6 Talent، بجانب ترشيحها لجائزة 2019 Joop Swart. إنها غولشان خان التي تُركز في أعمالها على القصص المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والهوية وحقوق الإنسان والانتقال والانتماء والكرامة الإنسانية.. والسكن الآمن والتعليم... وقد نُشرت أعمالها في عدة صحف، مثل: «نيويورك تايمز».

عملت غولشان مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق تنمية المرأة الأفريقية. في عام 2016، أكملت غولشان برنامج التصوير الوثائقي والصحافي في Market Photo Workshop بجوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. وهي من كشافة ناشيونال جيوغرافيك وعضو في «وورلد جورنال فوتو»، إضافة إلى Native and Women Photograph، وEveryday Africa contributor، وقد ظهرت مُتحدثة بمهرجان World Press Photo 2019 ومنتدى رواة القصص الخاص بناشيونال جيوغرافيك 2020، وهي تُقدّم دروساً في مؤسسة Market Photo Workshop.

تعمل غولشان على تطوير مشروع طويل الأجل حول مجتمعها من المسلمين المعاصرين في جنوب أفريقيا. يهدف هذا التوثيق الشخصي للانخراط في تحديد ماهية أن الإيمان شيء نحمله معنا حتى عندما لا نستطيع تحمل أي شيء آخر. المشروع يركز على إعادة تأسيس مجتمعات مهتمة بالسلوكيات والمساحات الخاصة بالعبادة والصلاة، والتحولات الاجتماعية والمادية، مع اهتمام خاص بمنظور المرأة ومعالجة النقص التاريخي في التمثيل الفوتوغرافي لهذه المجتمعات.

فلاش

الشخصية الواعدة، منحة في صورة جائزة لتكريم الجيل الصاعد.

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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