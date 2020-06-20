فنانة سعودية تنجو من حادث مروري خطير كاد يودي بحياتها

المصدر: البيان الإلكتروني

نجت الفنانة السعودية نوف الناصر من الموت بأعجوبة، بعد تعرضها لحادث مروري خطير في الرياض كاد يودي بحياتها.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الناصر خضعت لعملية جراحية لعلاج الكسر الذي تعرضت له وحالتها الصحية مستقرة، بعد تكلل العملية بالنجاح.

وأوضح الطبيب المعالج للممثلة عضو الجمعية السعودية لجراحة العظام والمفاصل الدكتور فؤاد زيدان، في بيان صحفي، أن الممثلة تعرضت لحادثة سير شديدة وتم إسعافها ونقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي.

وأضاف: «بعد حضوري فوراً ولدى معاينة المريضة تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونُقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فوراً، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها، وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح».

وأشار إلى أن العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية، بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى، مشيراً إلى أن المريضة منومة بالمستشفى لإتمام العلاج.

وشكر زيدان الهلال الأحمر السعودي على جهودهم الجبارة في كل ما يتعلق بالإسعافات الأولية المهمة جداً للمريضة وسرعة نقلها إلى المركز المختص.

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