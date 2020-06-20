رسبت 3 مرات.. أحمد حلمي يوجه نصيحة لطلاب الثانوية "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

قبيل ساعات قليلة من بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر يوم غد الأحد، شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره عبر حسابه الرسمي في "انستجرام" مقطع فيديو جديد تضمن عدداً من النصائح لطلاب الثانوية العامة مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم التجمعات.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حلمي قوله: "حبايبي طلاب الثانوية العامة بنين وبنات.. ربنا معكم ويوفقكم وينجحكم.. انتبهوا وارتدوا الكمامة ولا تتجمعوا.. لا نريد أن ننجح في امتحانات الثانوية العامة ونسقط في الكورونا"، مضيفا :"سهيلة بنت أختي.. شدي حيلك وربنا يوفقك يا رب".

وأضاف أحمد حلمي: "هذا الفيديو بخصوص امتحانات يوم غد، وبما أننا نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة فأعتقد أن لا أحد يمتلك خبرة مثلي عن الثانوية العامة، لأني خبرة ورسبت فيها 3 مرات، لكني أريد أن أقول لكم إني كنت خائفاً من الامتحانات".

وتابع: "السنة الوحيدة التي لم أرسب فيها كنت شجاعاً ولم أخف من الامتحانات، وتعاملت معها على أنها (فسفوسة). لا تضيعوا أوقاتكم في الرعب ووجع البطن وامتحانات الثانوية (فسفوسة) لا أحد ينتبه لها".

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