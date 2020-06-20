عائلة فنان سوري اشتهر بمسلسل باب الحارة تعلق على خبر وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت عائلة الفنان السوري أحمد خليفة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فنية أن الأخبار المتداولة حول وفاته ليست دقيقة، وقالت إن حالته الصحية جيدة ولا يشتكي من أية مشاكل صحية.

واشتهر الفنان السوري أحمد خليقة "74 عاماً" من خلال أدواره المتعددة في المسلسلات الدرامية السورية وأشهرها باب الحارة. حيث أدى دور عامل النظافة في المسلسل الشهير بعدد من الأجزاء التي عرضت على شاشة "إم بي سي" في شهر رمضان السنوات الماضية، بالإضافة إلى العشرات من المسلسلات السورية الأخرى.

وكشفت عائلته أيضاً عن تواجد الممثل أحمد خليفة في إذاعة دمشق؛ إذ حلّ ضيفا على أحد برامج المنوعات الصباحية، ولم يكن يعاني من مشكلات صحية معينة، حتى انتهاء تلك الحلقة.

والفنان السوري الكبير أحمد خليفة من مواليد 25 نوفمبر 1945، ويمتلك سيرة عطرة بين الممثلين في الوسط الفني السوري والعربي.

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