الإمارات وإسبانيا تبحثان تبادل الخبرات الثقافية

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في اجتماع عن بُعد، مع خوسيه أوريبس، وزير الثقافة والرياضة لدى إسبانيا، التعاون الثنائي في القطاع الثقافي والإبداعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال اللوائح والسياسات الثقافية.

وأطلعت الكعبي الوزير الإسباني على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات، وتجربة القطاع الثقافي في استدامة الإبداع عبر رقمنة المحتوى الثقافي، وإطلاق البرنامج الوطني لدعم المبدعين الذي قدم 87 منحة مالية للأفراد المستقلين والشركات الإبداعية في مرحلته الأولى لمساندتهم على تجاوز الصعوبات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19).

وناقشت مقترح إصدار دليل السياسات الرقمية والاهتمام بالملكية الفكرية وذلك لحماية المبدعين والفنانين الذين يقدمون إنتاجهم الثقافي عبر الفضاء الرقمي، وثمن الوزير الإسباني هذه الفكرة، مشيراً إلى أهمية حماية الملكية الفكرية في الوقت الراهن خصوصاً وقال: نشهد كماً كبيراً من المحتوى الثقافي يبث عبر الإنترنت. وذكرأن حكومة بلاده تحارب هذه الأشكال من القرصنة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات، حيث تعمل إسبانيا على قانون لحماية الملكية الفكرية والتراث التاريخي.

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