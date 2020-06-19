«مكتبات الشارقة» تنظم جلستين حواريتين

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، جلستين حواريتين (عن بُعد) عبر برنامج ويبكس «Webex»، يومي 20 و27 يونيو الجاري، تأتي الأولى تحت عنوان «التطوع صقل شخصيتي» فيما تحمل الثانية عنوان «أساسيات كتابة الأفلام القصيرة».

وتقدم الجلسة الأولى، التي تعقد عند الساعة 5:00 من مساء الـ 20 من الشهر الجاري، المتطوعة والممثلة والكاتبة هاجر يوسف، وتستضيف خلالها زينة خالد، حيث تسلط الضوء على تجارب التطوع التي خاضتها، وتبرز دور التطوع في صقل شخصيتها، وتعزيز قدراتها، في مختلف المجالات.

أما الجلسة الثانية التي تقام عند الساعة 5:00 من مساء الـ 27 يونيو الجاري، فيقدمها المخرج السينمائي فادي حداد، وتحاوره زينة خالد، فتتناول أساسيات كتابة الأفلام القصيرة وتستعرض أمام المشاركين أبرز التحديات التي تواجه هواة هذا المجال.

ويأتي تنظيم الجلسات «عن بُعد» التزاماً، بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وانسجاماً مع توجهات واستراتيجيات مكتبات الشارقة العامة، بتوفير مساحة افتراضية من شأنها تعزيز معارف ومهارات الراغبين في المشاركة من الجمهور. وسبق لمكتبات الشارقة العامة، أن نظمت ثلاث جلسات افتراضية متنوعة عن بُعد، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، خلال شهر رمضان الفضيل، قدمت خلالها سبل انتقاء الكتب المناسبة للقراءة، كما استعرضت تقنيات التواصل والدعم النفسي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المطابخ الشرقية والغربية، وقدمت عدداً من الوصفات لصناعة أطباق الحلوى.

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