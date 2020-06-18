موسيقى وغناء من الطابق 125 في برج خليفة 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تتابع دبي أوبرا فعالياتها ونشاطاتها، عن بُعد، التي تثري معها المشهد الثقافي المحلي والعربي والعالمي عموماً، بباقات متنوعة وجديدة من الحفلات، لأبرز الموسيقيين في العالم، وذلك منذ إطلاق برنامج الجلسات الموسيقية والغنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي في مارس الماضي، واستكمالاً للجلسات الحالية، تمّ إطلاق سلسلة موسيقية يتمّ نقلها مباشرة كل يوم اثنين من استوديو دبي أوبرا.

وتتراوح العروض الجديدة التي يطلق عليها اسم «ذا غرين روم جاز كلوب» بين موسيقى الجاز والفانك والبلوز، وفئات موسيقية مرادفة.

وفي تعاون جديد مع «قمّة البرج، برج خليفة»، يستمتع جمهور دبي أوبرا بجلسة غناء مباشرة من الطابق 125 من أعلى مبنى في العالم، في 25 يونيو (مباشرة عبر منصة انستغرام عند الساعة 6 مساءً)، للفنانة العراقية البلجيكية ساندرا ساهي، التي تقدم باقة من أغنياتها بينما تحيط بها المناظر الأخّاذة لمدينة دبي من أعلى برج خليفة.

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ومن أهم الجلسات والأداءات التي سيشاهدها الجمهور على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لدبي أوبرا، في الفترة المقبلة، على منصتي فيسبوك ويوتيوب، يأخذ الملحن وعازف البيانو أوكيام، الخميس 18 يونيو، 8 مساءً (فيسبوك ويوتيوب)، الجمهور في رحلة موسيقية عبر ألحانه التي توصف بأنها سينمائية كلاسيكية. وسيضّم أداؤه الخاص بدبي أوبرا الذي سيقدّمه من منزله، مؤلفات أصلية من ألبومه الأول «زيرو».

وعبر نفس المنصتين، يستمتع المتابعونن، السبت 20 يونيو 8 مساءً، بأداء فرقة «جيبسي كينغز» التي عرَّفت الملايين من عشّاق الموسيقى إلى مزيج فريد من أساليب الفلامينغو التقليدية وأنغام البوب الغربي واللاتينيّ مثل الرومبا والفلامنكو والسلسا.

وعلى منصة «إنستغرام» تقدم أوبرا دبي لعشاقها، جلسات «ذا غرين روم جاز كلوب» التي تبث مباشرة من استوديو دبي أبرا، كل يوم اثنين عند الساعة 7 مساءً، اعتباراً من 22 يونيو الجاري، وحتى 27 يوليو المقبل. وستضم سلسلة «استوديو دبي أوبرا»، بعضاً من أفضل الموسيقيين والفرق الموسيقية في المدينة في جلسات موسيقية، يتمّ بثّها مباشرة على منصات دبي أوبرا.

وفي يوم الخميس 25 يونيو، تصدح عبر منصة «إنستغرام»، الفنانة العراقية البلجيكية ساندرا ساهي من على «قمة البرج، برج خليفة» حيث المناظر البانورامية لدبي، بصوتها الرخيم الذي تبدع فيه على أنغام موسيقى البوب وR&B، وهي التي تعيش في دبي منذ ثماني سنوات.

وتشتهر ساندرا بتنوعها الفني وسوف تفاجئ الجمهور بالغناء باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية في أعمالها الجديدة التي تصدر قريباً.. وفي 2 يوليو المقبل، وعبر «إنستغرام» تؤدي فرقة «نون» التي تشكلت في الإمارات، مجموعة من الروائع الموسيقية.

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