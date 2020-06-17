«حيّ دبي» يطلق قوائم موسيقية على «آبل ميوزيك»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن حي دبي للتصميم عن إطلاق قوائم موسيقية حصرية تضم إبداعات مجموعة من الموسيقيين المحليين والإقليميين على منصة آبل ميوزك، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحي لتسليط الضوء على أبرز الموسيقيين والفنانين الصاعدين في المنطقة، وتوفير منصة لإيصال هذه المواهب وإبداعاتها إلى الجمهورين الإقليمي والعالمي.

وإضافة إلى دعم الموسيقيين خلال الظروف الحالية وما بعدها، ستوفر قوائم التشغيل إمكان التعريف بأفضل المواهب الصاعدة والاستمتاع بالمقاطع الموسيقية المنسّقة والمرتبة بعناية فائقة، وبهذا السياق قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم: «طورّت دبي بشكل تدريجي ومنتظم، مكانتها كوجهة رائدة للمواهب الموسيقية.

وأصبحت بالفعل موطناً للعديد من الفنانين المبدعين الذين يستحقون الحصول على فرصة لعرض إبداعاتهم، وإبراز مواهبهم أمام الجمهور العالمي. وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى دعم إبداعات الفنانين في المنطقة، وهي امتداد طبيعي لجهودنا الرامية إلى تعزيز المواهب المحلية والإقليمية، حيث تُشكل الموسيقى جزءاً أساسياً من النسيج الثقافي والإنساني لأي مجتمع عصري».

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