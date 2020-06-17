«كارتوغرافي» مسرحية تبث بعد غدٍ تحكي عذابات اللاجئين

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن بث العمل المسرحي الفني رسم الخرائط «كارتوغرافي»، الذي يسلط الضوء على رحلة أربعة من اللاجئين الشباب الذين يستكشفون معنى مغادرة الوطن والبدء من جديد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين. ويمكن للجمهور من جميع أنحاء العالم متابعة العرض بعد غدٍ، الساعة 8 مساء على الصفحة الرسمية لمركز الفنون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستوحى العمل المسرحي رسم الخرائط «كارتوغرافي»، للمخرجة كانيزا شال والكاتب كريستوفر مايرز، أحداثه من قصص عدد من الشباب اللاجئين، بالإضافة إلى تجربة المخرجة والكاتب الشخصية في عام 2016، حيث تمكنوا من البقاء مع مجموعة من طالبي اللجوء الشباب شهراً كاملاً في مدينة ميونيخ الألمانية. ويصور العمل التحديات التي واجهها هؤلاء الشبان خلال رحلتهم، ومعاناتهم ليتمكنوا من الوصول إلى منازلهم الجديدة، وإبراز رغبتهم في أن يكونوا دائماً مرئيين وبرفقة بعضهم البعض، حيث شكلت هذه التحديات والمعاناة جوهر العمل.

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