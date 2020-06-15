«كوفيد-19» لم يوقف حبهما بعد زواج دام 67 عاماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعافت التسعينية الأمريكية، جويس هوفمان من كوفيد-19، وعادت لتلتقي زوجها، دون هوفمان، بعد انفصالها عنه مدة شهر بسبب الفيروس التاجي، وكانت تلك أطول فترة انفصل فيها الواحد عن الآخر طوال فترة 67 عاماً من زواجهما.

قال دون لزوجته عندما التقيا أخيراً: «تبدين رائعة.. وجميلة جداً» فأجابته جويس: «كيف يمكنك أن تكون ظريفاً إلى هذا الحد؟».

وقد أمسك الزوجان بأيدي بعضهما بعضاً، ورفع الطاقم الطبي جويس لكي تتمكن من معانقة زوجها. فكوفيد-19 على ما يبدو لم يوقف حبهما.

كلاهما بعمر التسعين، وفقاً لموقع «توداي» الأمريكي، ولديهما ولدان وأربعة أحفاد معاً.

وكانت جويس قد عانت أعراضاً خفيفة في مرفق الرعاية بمدينة إنديانابوليس، وقد فرح العاملون بخروجها من وحدة فيروس كورونا، حيث اصطفوا على جانبي الممر، وكانوا يصفقون لجويس وزوجها، دون، الذي لم يكن يدرك أنه سوف يجتمع بزوجته مجدداً.

وفي حديث مع شبكة «إيه بي سي نيوز» قالت حفيدتهما، ميلين كلاوس التي صورت مقطع فيديو لقائهما: «بعد 67 عاماً من الزواج، كان الوضع مؤلماً».

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