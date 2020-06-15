كتب طائرة لأطفال ولاية فيرجينيا تشجعهم على القراءة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الدرونات تسقط الكتب حتى يستمر الأولاد بالقراءة.. المشهد في ولاية فيرجينيا الأمريكية، والفكرة لكيللي باسيك، أمينة مكتبة لامعة، خطرت لها كطريقة مبتكرة وحل في زمن إقفال المدارس والمكتبات العامة بسبب «كوفيد 19» لمساعدة الأطفال على الاستمتاع بعالم الكتب بلا مقابل.

تعد باسيك أمينة مكتبة إحدى المدارس الابتدائية في مقاطعة مونتغومري من أوائل المتبنين لخدمات الدرون في توصيل وجباتها وأغراضها المنزلية منذ بعض الوقت. إلا أنها أدركت أهمية هذه التقنية الجديدة ومدى النفع الذي يمكن أن تعود به على أطفال منطقتها.

وهكذا وعبر مشروع فيرجينيا وشركة «وينغ» للتوصيل بالدرون، بدأت عملية نشر المعرفة وزيادة معدل الوصول إلى المصادر التعليمية. وعلقت كيللي على المسألة بالقول: «أعتقد أن الأولاد سيشعرون بالحماسة الشديدة لمعرفتهم بأنهم سيكونون الأوائل في العالم الذين تصلهم كتب المكتبة إلى بيوتهم بواسطة درون».

ويشعر كايث هييد المسؤول عن قسم العمليات في شركة «وينغ»، بارتباط خاص مع المهمة، إذ كانت والدته أيضاً أمينة مكتبة، علماً أن خدمة التوصيلات التي ستبدأ في محيط منطقة مدرسة مقاطعة مونتغومري في بلدة كريستيانسبورغ ستشمل ما يقارب 600 طالب. وسيكون لدى هؤلاء متسع من الوقت للاستمتاع بها خلال العطلة الصيفية المقبلة، فيما تأمل كيللي أن تدفع خدمة التوصيل المبتكرة عدداً من الأولاد الآخرين وتشجعهم على القراءة.

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