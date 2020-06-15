"تيتوس" ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي وقضية إثبات نسب في الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكد الجمهور ينسى قضية أحمد الفيشاوي وإثبات نسب ابنته لينا مع طليقته هند الحناوي، إلا وظهرت قضية مشابهة أخرى، كشفها المحامي شعبان سعيد، وتحدثت عن تفاصيلها طليقة الفنان الشاب.

التفاصيل نقلها برنامج ET بالعربي، على حسابه في «انستجرام»، قبل أيام، وتابعتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، بحوار أجراه أحد برامجها مع هند الحناوي.

المحامي شعبان سعيد، قال إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى «تيتوس»، وترغب في إثبات النسب.

وأضاف المحامي: «هناك مستندات قادمة تثبت أن تيتوس الفيشاوي هو ابن أحمد الفيشاوي، وأنه سيتم توثيق الأمر في محكمة الأسرة»، موضحا أن «السيدة والدة الطفل بحثت عن لينا ووالدتها هند الحناوي وتواصلت معهم منذ عام، وبدأت في إجراءات إثبات العلاقة بينهما».

وذكر البرنامج: «أن الطفل يبلغ 7 أو 8 سنوات، وأن زواج الفيشاوي من والدة الطفل تم حين سافر الفنان الشاب مع والدته الفنانة سمية الألفي لألمانيا لتلقي العلاج».

من جانبها، نشرت لينا، صورة لها تجمعها بتيتوس عبر حسابها على انستجرام، وقالت: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا».

في السياق نفسه، تحدثت هند الحناوي، وهي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، لبرنامج منصات، المذاع عبر قناة "سكاي نيوز عربية".

هند الحناوي، كانت بطلة قضية أثارت الرأي العام عام 2005 بشأن إثبات نسب طفلة كانت تبلغ أربعة أشهر، وقالت إنها ثمرة زواج سري قصير بينها وبين الممثل الشاب، غير أن الفيشاوي كان يصمم على نفي العلاقة، ثم اعترف بابنته في نهاية المطاف.

ويبدو أن الفيشاوي يواجه قضية مشابهة جديدة الآن، إذا قالت الحناوي إنه منذ 9 سنوات، تعرفت ابنتها (لينا)، خلال زيارة لأبيها، على سيدة اتضح فيما بعد أنها زوجته.

وأضافت «هذه السيدة رحلت وهي حامل، وأنا تواصلت معها لكي يتعرف ابنها بابنتي، وبالفعل زارتني العام الماضي، والتقطت لي صورا مع أخيها، لكن أمه رفضت عرض أي صور لابنها مع ابنتي» علنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت الحناوي «منذ أسبوعين، تواصلت معي السيدة وقالت إنها موافقة على عرض الصور». وأوضحت أن الطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، قائلة: «هو أخ لينا ونحن معترفون به». وأشارت الحناوي إلى أنها ساعدت السيدة في التعرف على محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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