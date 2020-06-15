ما هو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتأدية دور الإمبراطور

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تجسيده شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في المسلسل الذي سيقدمه في رمضان 2021، ونشر فيديو لمقابلة قديمة قلد فيه الفنان الراحل باحترافية عالية وعلق: "أعلن أن مسلسلي القادم هو الإمبراطور، أحمد زكي"، وذلك لأن النجم القدير كان يلقب بـ "الإمبراطور".

عائلة الفنان أحمد زكي رحبت بتأدية رمضان للدور، وقالت إيمان عطية شقيقة الفنان الراحل إنها لا تمانع من تجسيد رمضان لقصة حياة شقيقها، ورأت أنه الأنسب لتجسيد الشخصية من بين نجوم هذا الجيل، فهو نجم موهوب ويشبه أحمد زكي إلى حد كبير.

وبحسب مجلة "الشروق" فإن عائلة زكي عادت واشترطت موافقتها على تأدية الدور مرهون بما سيقدم في السيناريو، وأكدت أنه حتى الآن لم يتواصل معها محمد رمضان أو أي جهة إنتاجية للحديث عن العمل. وأشارت إلى أنها التقت برمضان في عزاء هيثم أحمد زكي منذ عدة أشهر، ولمست فيه الشخصية الودودة المحترمة.

وأوضحت أن والدة الفنان الراحل تركت تسجيلات صوتية تحكي فيها عن حياته وطفولته بشكل خاص والتي طالتها الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز