«دنيا الغرام» تعيد محمد حسن للساحة الفنية

المصدر: أبوظبي- عبير يونس

من يعُد بذاكرته إلى العام 1985 فلا بد أن يستحضر بدايات الفنان الإماراتي محمد حسن، الذي تميز بغناء اللون الشعبي. واليوم، يعود الفنان حسن، الذي غاب عن الساحة الفنية لمدة 10 سنوات، من خلال طرح «دويتو» بعنوان «دنيا الغرام»، بمشاركة الفنانة العراقية أصيل هميم.

وقال حسن خلال تصريح لـ«البيان»: «بعد عودتي للساحة الفنية مرة أخرى، وضعت في بالي أن أستمر بتقديم الأغاني الشعبية، حسب الطريقة المعهودة لدى الجمهور». وأضاف: «إلى جانب ذلك سأقدم أيضاً بعض الأعمال المطورة، التي تمتزج مع روح الفن الشعبي».

تعاون فني

تميزت الأغنية، التي عاد بها الفنان محمد حسن، الذي اشتهر من خلال أغانٍ عدة مثل «أحب الدار وأهل الدار»، و«خيبت ظني» للشاعر عيد الشمري، وأغنية «روح البداوة» للشاعر رافع الشمري، بلونها العاطفي، وجمعت بينه وبين الفنانة أصيل هميم، التي استطاعت بتميزها أن تختطف الأضواء خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وتمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج العربي.

ويعد هذا التعاون هو أول تعاون للفنان حسن مع فنان آخر، والأغنية من ألحان الفنان محمد حسنو، وكلمات الشاعر خليفة محمد.

وستطرح أغنية «دنيا الغرام»، التي تبلغ مدتها نحو الـ 5 دقائق، خلال الأسبوع المقبل، عبر أثير الإذاعات المحلية والخليجية، وعبر المنصات الغنائية المتنوعة.

وقد تأخر طرح الأغنية بسبب جائحة «كورونا»، ولكن حسن حسم أمر طرحها في هذا التوقيت، لأن ظروف الناس في «كورونا» لن تمنعهم عن الاستمتاع بالأغنية المطروحة، على حد تعبيره.

الشعبي والمطور

الفنان محمد حسن، الذي وعد الجمهور بالاستمرار بين اللون الشعبي والمطور، لأجل إرضاء جميع الأذواق، بدأت مسيرته الفنية في العام 1985 قبل أن يتوقف عن الغناء في العام 2010، قدم حسن خلال مسيرته 350 أغنية، منها أغان برفقة العود فقط، ومنها ما توزع على آلات موسيقية عدة، ولكن يجمعها اللون الشعبي.

وأخيراً فإن محمد حسن، الذي كان يغني في معظم الحفلات الوطنية لغاية العام 1997 يحضر للعديد من الأغاني، التي سيطرحها تباعاً، وبهذا يعود لمواصلة مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

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