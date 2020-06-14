نجاح نوعي لبرنامج «منصات رقمية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الرقمية التي حققتها الحلقات السبع الأولى من برنامج «منصات رقمية»، الذي أطلقه تلفزيون دبي عبر تويتر الشرق الأوسط (Twitter MENA)، المنصة الرقمية الرائدة بمتابعة كل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات «تويتر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي البرنامج الرقمي الجديد الذي تقدمه مايا حجيج في موعده الجديد، مساء كل أحد، ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، ضمن باقة البرامج الخاصة التي أطلقتها منصة «تويتر» بالشراكة مع أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط. وعبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حصدت الحلقات السبع من برنامج «منصات رقمية» أكثر من (1.180.500) مشاهدة رقمية على مدار الأسابيع الماضية، حيث حققت الحلقة الأولى (188.800) مشاهدة رقمية، والحلقة الثانية (175.200) مشاهدة رقمية، فيما حققت الحلقة الثالثة (141.800) مشاهدة رقمية، والحلقة الرابعة ما يزيد على (134.700) مشاهدة رقمية، فيما تابع الجمهور بعد شهر رمضان المبارك، الموعد الجديد للبث الرقمي لحلقات البرنامج الجديد، حيث نالت الحلقة الخامسة (172.700) مشاهدة رقمية، وحققت الحلقة السادسة (163.000) مشاهدة رقمية، وصولاً إلى الحلقة السابعة التي حصدت ما يزيد على (205.000) مشاهدة رقمية.

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