ابنة أصالة تصدم الجمهور: خطوبتي لم تتم!

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن انتشر خبر خطبتها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، نفت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة خبر خطوبتها بتعليق أكدت فيه أن خطوبتها لم تتم حتى الآن، وترجو التأكد من الأخبار قبل نشرها.

وكانت وسائل إعلام عربية ووسائل التواصل قد ضجت بخبر خطبة شام في حفل عائلي على حبيبها الطبيب معتز نصير الذي سبق وأعلنت عن حبها له بصراحة في عيد الحب، فما كان من العروس إلا أن خرجت وعلقت على الخبر بنفسها.

وتفيد الأخبار بأن الفنانة أصالة ترتب لحفل خطوبة ابنتها على الطبيب معتز نصير.

وظهرت قصة حب شام الذهبي للعلن في "عيد الحب" بعد أن نشرت رسالة من حبيبها يقول لها أنه وجد نصفه "الحلو"، كما شاركت متابعيها على خاصية "ستوريز" على انستقرام بفيديو يرصد باقات ورود تلقتها للتو في عيادتها، ثم نشرت صورة تجمعها بالطبيب معتز نصير وعلقت قائلة: "دكتوري الوسيم، عيد حب سعيد".

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