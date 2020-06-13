«أقنعة فنية» استثنائية مصنوعة يدوياً

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

مع تحول الأقنعة لمعدات احترازية دائمة في جميع أنحاء العالم، تزخر ورش ومعارض الفنانين الحرفيين بالتصاميم والألوان والأنماط الخيالية لأصناف جديدة ومبتكرة.

وبدورها تسعى Masks d d'Art، وهي مبادرة تنظمها مؤسسة فنون خيرية هندية بالتعاون «كونسرن إنديا»، وبدعم من الفنانة ميشيل بونوالا، تسعى لجمع الأموال لإغاثة ضحايا «كوفيد 19» من خلال إنتاج أقنعة بلمسات فنية واضحة.

تسويق

وفي صورة معرض على الإنترنت، سيتم تضمين أعمال 50 عضواً بمجتمع الفنون. ونقلاً عن موقع «آركيتكتشر دايجست»، تم توثيق وتصوير الأقنعة المرسومة باليد من قبل الفنانين المعنيين وإرسالها للمنظمين بغرض تسويقها على الموقع. إلى جانب بونوالا، انضم للفنانين المشاركين أنجولي إلا مينون، وجياسري بورمان، وسيما كوهلي، وسارة خلفي، وجيه إم إس ماني، وأتين باساك، وجوجين شودري، وشيامال موخرجي، وسوديب روي، وأناند بيكواد.

سيعرض المعرض الذي تم إطلاقه في 6 يونيو الجاري الأعمال على مدى 10 أيام، أي حتى 16 يونيو المقبل، وستذهب عائدات البيع مباشرة لصندوق الإغاثة التابع لمؤسسة «كونسرن إنديا». علماً أن الصندوق الخيري يقدم دعمه لأجهزة التنفس وأجهزة تخطيط القلب وآلات الأشعة السينية المحمولة ومعدات الوقاية الشخصية وأقنعة N95 والبرامج الغذائية للأيتام ودور كبار السن والعاملين بأجر يومي والعمال.

حيوية

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى سلسلة «بون-والا» ذات الأقنعة الثلاثة، والتي تعرض فكرة الفراشة المتميزة كرمز دائم للحيوية. ويعلق المصمم على ذلك بقوله: «كانت الفراشة حافزاً ثابتاً طوال عملي، ومن بين أمور أخرى، تمثل الحرية في القدرة على التحرك والرحيل بعيداً؛ وهو أمر سهل المنال، ولكنه أمرٌ صعب للغاية. أصبحت الأقنعة رمزاً مرئياً لعصرنا، وعلى هذا النحو، أردت نشر الألوان ليس فقط لمن يرتديها، ولكن أيضاً لمن حولهم».

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