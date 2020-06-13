مواعيد جديدة لمهرجان «كوتشيلا» الموسيقي

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

أكد منظمو مهرجان كوتشيلا الموسيقي في الولايات المتحدة، أمس، أن المهرجان لن ينعقد هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا»، لكنهم أعلنوا عن مواعيد جديدة في أبريل 2021.

وفي وقت سابق هذا العام، تم تحديد مواعيد جديدة لإقامة مهرجان كوتشيلا وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم التي تجذب نصف مليون مشاهد إلى موقع في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا، وكذلك لمهرجان ستيدج كوتش لموسيقى الريف في الفترة من أبريل وحتى أكتوبر. لكن المسؤولين في مقاطعة ريفرسايد ألغوا حدث أكتوبر المقبل، بسبب استمرار المخاوف بشأن فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت شركة «جولدن فويس» المنظمة للمهرجان في بيان: «لدينا كل النية للعودة في عام 2021. ومن المقرر أن يُعقد مهرجان ستيدج كوتش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2021». وأضافت الشركة أن تفاصيل العروض سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وأن التذاكر المباعة لعام 2020 سيتم استخدامها في عام 2021.

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