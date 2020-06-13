أسبوع الموضة في لندن ينطلق عبر الإنترنت

المصدر: لندن - أ ف ب

انطلق أسبوع الموضة في لندن، أمس، بنسخة إلكترونية بالكامل، من دون عروض، بسبب وباء «كوفيد 19» الذي دفع إلى بلورة صيغة جديدة لهذا الحدث السنوي، وحمل القطاع برمته على ابتكار أساليب جديدة للاستمرار.

وإضافة إلى النسخة الرقمية، يمزج أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية أنواعاً مختلفة من الأزياء خلافاً للعادة في هذا الحدث المخصص لمجموعات الأزياء الرجالية. وستتبع أسابيع الموضة الأخرى المقبلة في لندن النموذج عينه مع الجمع بين مجموعات الأزياء للنساء والرجال.

والمرة الأولى سيخلو هذا الحدث من عروض الأزياء التي ستحل محلها لدى بعض دور الأزياء عروض بالفيديو لمجموعات الأزياء لموسم ربيع وصيف 2021. وستتوافر كل المضامين المرتبطة بهذا الحدث عبر الإنترنت مجاناً، بما يشمل مقابلات مع مصممين وزيارات إلى قاعات عرض ونقاشات بشأن البيئة والعنصرية.

وأوضحت كارولين راش مديرة «بريتش فاشن كاونسيل»، الهيئة المعنية بالترويج للموضة البريطانية: «خلال الأسابيع الماضية، حصلت نقاشات كثيرة بشأن فكرة الانطلاق مجدداً من نقطة الصفر ليس فقط عن طريق إبطاء الوتيرة بل أيضاً مع أخذ الأثر البيئي في الاعتبار». وأشارت إلى أن قطاع الموضة أمام «فرصة إظهار مزيد من الانفتاح والتنوع وإسماع صوته بشأن مواضيع مثل العنصرية»، في ظل تنامي الحركة المناهضة للعنصرية أخيراً.

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